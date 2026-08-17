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НовостиОбщество17 августа 2026 23:04

Россиянам рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

В Соцфонде перечислили условия для выхода на пенсию в 2026 году
Мария ПАНЮТИНА
Соцфонд назвал условие для выхода на пенсию в 2026 году

Соцфонд назвал условие для выхода на пенсию в 2026 году

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году право на страховую пенсию по старости получат мужчины в возрасте 64 лет и женщины, которым исполнилось 59 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда России.

"В этом году на пенсию выходят мужчины 64 лет и женщины, которым исполнилось 59 лет", - цитирует ведомство РИА Новости.

В Соцфонде уточнили, что речь идет о мужчинах 1962 года рождения и женщинах 1967 года рождения. Для назначения страховой пенсии гражданам необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и накопить минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне с трудовым стажем 42 года при медианной зарплате могут рассчитывать на пенсию более 30 тысяч рублей. Доцент Людмила Иванова-Швец добавила, что 1 октября выплаты повысят военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств.