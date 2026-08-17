Прокуратура проверит сообщения о массовом отравлении в детском саду на Сахалине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после новостей в СМИ по факту массового заболевания кишечной инфекцией в детском саду города Корсакова. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры региона в «Максе».

По данным ведомства, местная прокуратура проверит соблюдение требований к организации питания в детском саду, а также выполнение санитарно-эпидемиологических правил. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Накануне в детском саду № 8 в Корсакове Сахалинской области было зафиксировано массовое отравление. Среди пострадавших есть и дети, и взрослые. СК возбудил уголовное дело по статье о ненадлежащем качестве предоставляемых услуг.

Кроме этого, Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 10 человек шаурмой в Якутске.