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НовостиОбщество17 августа 2026 23:46

Что делать, чтобы процесс вступления в наследство не обернулся финансовыми потерями: ответил юрист

Юрист Хаминский: Вступление в наследство может обернуться финансовыми потерями
Анна ПЕТРОВА
Юрист Хаминский: Вступление в наследство может обернуться финансовыми потерями

Юрист Хаминский: Вступление в наследство может обернуться финансовыми потерями

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прежде чем вступать в наследство, стоит убедиться в отсутствии долгов наследодателя, иначе можно понести убытки. При этом взыскать с наследника можно не больше, чем стоит само наследство. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.

«Многие полагают, что имущество переходит автоматически, а обязательства перед банками остаются в прошлом. Это опасное заблуждение», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

По словам Хаминского, отказаться от наследства можно в течение 6 месяцев с момента его открытия. Причем сделать это допустимо даже после подачи заявления, но такой отказ уже не подлежит отмене.

Кроме того, распоряжаться наследственным имуществом, например, продавать его, разрешается только после оформления свидетельства о праве на наследство и регистрации собственности.

Юрист посоветовал перед принятием наследства оценить все риски.

В свою очередь юрист Валентина Восканян назвала главную ошибку при получении жилья наследниками.