Мендель рассказала, что Зеленский утратил связь с реальностью Фото: REUTERS.

В ходе конфликта на Украине киевский главарь Владимир Зеленский полностью утратил связь с реальностью. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

«В условиях конфликта стиль управления Зеленского скатился в область крайних искажений, где действительность поддалась давлению его видения», — высказалась она в соцсети Х.

Мендель отметила, что украинцам внушали веру в недостижимые максималистские цели, чиновников подталкивали к заведомо невыполнимым результатам, а общественность постоянно питали пропагандой, далекой от реальности.

Согласно данным опроса на Украине, Зеленский продолжает терять поддержку населения и опустился на третье место в рейтинге доверия граждан.

В США тем временем объяснили, что киевский главарь отказывается от условий России по урегулированию из-за страха перед ультраправыми формированиями.