Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 августа 2026 1:23

Собянин: силы ПВО сбили 82 БПЛА, летевших на Москву

Собянин назвал число беспилотников, сбитых на подлете к Москве на момент 04:17 мск 18 августа
Анна ПЕТРОВА
Собянин: силы ПВО сбили 82 БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили 82 БПЛА, летевших на Москву

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средствами ПВО Минобороны уничтожены еще девять беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По уточнениям градоначальника, на местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

«Уничтожены девять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере «Макс».

Так, на момент 04:17 по мск число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло 82 единицы.