Собянин: силы ПВО сбили 82 БПЛА, летевших на Москву Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средствами ПВО Минобороны уничтожены еще девять беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По уточнениям градоначальника, на местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

«Уничтожены девять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере «Макс».

Так, на момент 04:17 по мск число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло 82 единицы.