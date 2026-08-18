В России оценили готовность канатной дороги с Китаем

Орлов: первая в мире трансграничная канатная дорога между РФ и КНР почти готова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство первой трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ вышло на финишную прямую. Готовность объекта почти достигла 100%. Завершающий монтаж оборудования запланирован на сентябрь. Об этом сообщил ТАСС губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Она у нас в завершающей стадии, ее готовность приближается к 100%. В сентябре смонтируем оставшуюся часть оборудования, собственно, сами кабины», — сообщил Орлов.

После завершения монтажа канатную дорогу ждут продолжительные испытания. Губернатор пояснил, что объект должен проработать без пассажиров около 1,2 тыс. часов.

По словам губернатора, канатную дорогу могут открыть в мае 2027 года. Церемонию открытия предполагается совместить с проведением Амурского экономического форума.

KP.RU ранее подробно писал о канатной дороге между Россией и Китаем, путь по которой займет всего шесть минут.