Бывший сенатор Арашуков прекратил голодовку в колонии "Черный дельфин"

Бывший сенатор Рауф Арашуков Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин", прекратил десятидневную голодовку. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Трубников.

"Голодовка длилась 10 дней. <…>. Срок помещения в ШИЗО завершился. Требования о создании нормальных условий в помещении для работы будут исполнены", - сказал юрист для ТАСС.

Напомним, в 2022 году суд приговорил Арашукова и его отца Рауля Арашукова к пожизненному заключению. Они были признаны виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств и хищении газа у "Газпрома" на сумму 4,4 млрд рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что Арашуков снова приступил к трудовым обязанностям. Он работает швеей. Осужденного отстраняли от работы из-за расследования попытки передать сотрудникам исправительного учреждения крупную взятку в три миллиона рублей.