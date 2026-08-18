С 1 сентября в поликлиниках появится новая медицинская форма для детей: подробности

Минздрав РФ введет новую форму документации на детей с 1 сентября. Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOK PRESS

С 1 сентября Минздрав России введет новую форму медицинской документации для детей. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовых актов.

В детских поликлиниках появится паспорт врачебного участка (педиатрического), в котором будет содержаться информация о числе детей, в том числе с сахарным диабетом, психическими патологиями, ИППП, ВИЧ, гепатитами B и C, а также данные о детях-инвалидах.

В паспорте будет фиксироваться информация о наблюдении за пациентами до года и до трех лет, включая сведения о питании. Будет содержать паспорт и разделы о диспансерном учете и профилактических прививках. Вместе с тем, в документе зафиксируют и общую информацию - общее число прикрепленного детского населения по каждому педиатру, наличие служебного транспорта и адреса проживания пациентов.

В России с июля изменились правила записи на прием в поликлинику. Так, чтобы попасть к узкопрофильному специалисту, сначала нужно обратиться к участковому терапевту или врачу общей практики. Осмотр покажет, есть ли основания для приема у специалиста.

Между тем в России планируют расширять неонатальный скрининг. Число позиций в нем хотят значительно увеличить. Минздрав России намерен добавить в неонатальный скрининг еще пять заболеваний.