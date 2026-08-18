Более 80 беспилотников ВСУ сбили над Ростовской областью за ночь Фото: REUTERS.

В Ростовской области в ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны уничтожили более 80 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 80 БПЛА в 7 районах области", - написал чиновник в мессенджере Max.

Слюсарь уточнил, что дроны были сбиты в Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим за один день 182 раза атаковал Белгородскую область. Врио губернатора региона Александр Шуваев добавил, что при вражеских ударах погибли восемь мирных жителей. Также пострадали 23 человека, среди них два ребенка.