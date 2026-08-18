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НовостиПолитика18 августа 2026 3:53

Более 80 беспилотников ВСУ сбили над Ростовской областью за ночь

Семь районов Ростовской области подверглись атаке украинских дронов
Мария ПАНЮТИНА
Более 80 беспилотников ВСУ сбили над Ростовской областью за ночь

Более 80 беспилотников ВСУ сбили над Ростовской областью за ночь

Фото: REUTERS.

В Ростовской области в ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны уничтожили более 80 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 80 БПЛА в 7 районах области", - написал чиновник в мессенджере Max.

Слюсарь уточнил, что дроны были сбиты в Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим за один день 182 раза атаковал Белгородскую область. Врио губернатора региона Александр Шуваев добавил, что при вражеских ударах погибли восемь мирных жителей. Также пострадали 23 человека, среди них два ребенка.