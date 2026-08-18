Священник Портнов: освященные на Спас яблоки не становятся святыней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

19 августа православные отмечают праздник Преображения Господня, в народе его называют Яблочный Спас. В этот день в храмах освящают яблоки. Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка священник Максим Портнов рассказал, что символизирует эта традиция и что нужно делать с освященными плодами.

Священнослужитель отметил, что эта традиция уходит корнями глубоко в древность и имеет огромный символический смысл. Прежде всего, принося яблоки в храм, люди благодарили Бога именно за урожай. Причем было принято приносить не только яблоки, но и любые овощи и фрукты.

Приносили десятину - десятую часть урожая.

- Это узаконенная с древнейших времен практика, что десятую часть от всего того, что ты получил, ты должен отдать именно Господу Богу, это такая форма благодарности, — уточнил священник в беседе с aif.ru.

Священник подчеркнул, что у традиции есть социальный аспект – освященные продукты оставляли на благотворительность.

- Яблоки и другие продукты освящают и оставляют на нужды прихода, распределяют в качестве помощи нуждающимся, используют в столовой, — пояснил священник.

Освятить яблоки можно так же для себя, при этом плоды не становятся святыней.

Яблочный Спас приходится на время Успенского поста, верующие держат строгий пост, исключая из рациона говядину и птицу, молоко, яйца и рыбу. Также нельзя было пробовать новый урожай до освящения.

- Ранее обычай соблюдали особенно строго в семьях, где умерли дети. Существовало трогательное поверье: если родители съедят яблоко до праздника, то их детям на том свете «не достанется райского угощения», - говорит Газета.ru религиовед Наталия Козьякова.

Праздник Преображения господня относится к двунадесятым праздникам - это двенадцать важнейших после Пасхи праздников в православном церковном календаре, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В связи с этим высокоторжественным днем, несмотря на продолжающийся строгий Успенский пост, на трапезе благословляется рыба, пишет Царьград.