Число госпитализированных после отравления в детсаду на Сахалине выросло до 10 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До десяти человек увеличилось число госпитализированных после отравления в детсаду на Сахалине. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

В ведомстве добавили, что еще 13 детей направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, в детском саду № 8 в Корсакове Сахалинской области было зафиксировано массовое отравление. Недомогание почувствовали более 30 человек, включая детей и взрослых.

По данным ведомства, местная прокуратура проверит соблюдение требований к организации питания в детском саду, а также выполнение санитарно-эпидемиологических правил. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Позже прокуратура Сахалинской области организовала проверку после новостей в СМИ по факту массового заболевания кишечной инфекцией в детском саду города Корсакова.