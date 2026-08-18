Константинов: у Европы нет денег оплачивать санкции против РФ и помогать Киеву. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Европа больше не может помогать Украине и одновременно оплачивать издержки, появившиеся в результате антироссийских санкций. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Одним словом, платить надо не только Украине за то, чтобы она самоубивалась о Россию, но оплачивать надо и антироссийские санкции. Вот только где европейцам найти такую безразмерную кубышку? Как говорил один литературный персонаж, ищи дурака» — сказал политик.

Константинов добавил, что лидеры европейских стран рассчитывали на финансовую поддержку со стороны США. Но в полном объеме ее не получили.

«Только такие упертые персонажи как [глава дипломатической службы ЕС Кая] Каллас, у которой дедушка был в СС, папа — в КПСС, а сама она — в ЕС, никак не могут перестроиться. Но раз Каллас не меняется, следует ждать замены Каллас», — заключил собеседник агентства.

Накануне бывший вице-премьер и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесер заявил, что экономика Латвии серьезно пострадала из-за помощи, которую страна оказывает Украине. Шлесер указал, что государство несет прямые финансовые потери в условиях текущей политической ситуации. По его словам, при следующем голосовании о продлении санкций Риге необходимо использовать право вето.

Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна обязана получить дополнительные средства из следующего бюджета Евросоюза. Финпомощь должна помочь покрыть все издержки в экономике, которые возникли при разрыве связей с Москвой. Речь идет о семи миллиардах евро.