FT: куратор стройки бального зала Трампа провел тайные переговоры с Кремлем. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Куратор стройки бального зала президента США Дональда Трампа Родни Мимс Кук-младший показал российским чиновникам фотографии своей «дачи» на ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, американский чиновник этим летом провел переговоры с представителями Кремля в России в рамках негласной дипломатической миссии. Представитель США заявил, что Кук присутствовал на форуме в качестве председателя Комиссии США по изящным искусствам с целью дальнейшего укрепления двусторонних культурных связей.

Родни Мимс Кук-младший встретился с представителями Кремля, он представил свою поездку как культурный визит, в ходе которого показал фотографии своей «дачи» в Атланте. Кук стал первым американским чиновником, посетившим международный экономический форум с 2018 года.

Сам Кук отказался комментировать свои встречи с российскими официальными лицами и не стал отвечать, просил ли его Трамп продолжить эти контакты.

Ранее сайт KP.RU писал, что Кук-младший призвал бороться с русофобией в США через культуру. По его словам, русофобские настроения в американском истеблишменте уходят корнями в десятилетия.