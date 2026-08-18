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НовостиПроисшествия18 августа 2026 6:00

В Энергодаре при атаке БПЛА погиб мужчина, 15 ранены

Пухов сообщил о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Энергодар
Вениамин ЗАХАРОВ
Один человек погиб в результате удара беспилотника в Энергодаре

Один человек погиб в результате удара беспилотника в Энергодаре

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб и 15 пострадали в Энергодаре в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем канале в МАХ.

"Трагедия в Энергодаре. Сегодня около 6.00 в результате удара БПЛА в 1 микрорайоне погиб энергодарец, еще 15 обратились за медицинской помощью в МСЧ-145 ФМБА России" , - написал он.

Ранее сайт KP.RU писал, что три человека, включая двух работников электроцеха Запорожской АЭС, пострадали в результате атаки ВСУ 11 августа в промзоне Энергодара. Один из работников станций в настоящее время находится в тяжелом состоянии.