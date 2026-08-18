Гастроэнтеролог Белоусов: переедание арбузов и дынь приводит к проблемам с ЖКТ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов предупредил, какие негативные последствия могут быть при переедании арбузов и дынь. Для большинства здоровых людей сезонные продукты не представляют опасности, но важно выбирать качественные плоды.

Если же возникают проблемы, то их корень в переедании. Большая порция может провоцировать вздутие, урчание и спазмы в животе, послабление стула и ощущение брожения.

В арбузе содержится много воды и фруктозы, а дыня содержит значительное количество быстро усваиваемых углеводов.

- У людей с синдромом раздраженного кишечника эти плоды иногда усиливают газообразование, боли и диарею, — предупредил врач в беседе с lenta.ru.

Большой объем жидкости и фруктовых сахаров приводят к ускорению работы кишечника. Даже здоровая пищеварительная система может дать сбой, если съесть сразу половину плода.

Рекомендуемая норма для взрослого человека – не более 300-500 граммов мякоти за один прием, а ребенку достаточно 100-200 граммов.

Ранее, эксперты рассказали, что выбор арбуза давно не ограничивается постукиванием. Спелый плод должен быть тяжелым для своего размера. Так, если сравнить несколько штук примерно одной формы, тот, что окажется тяжелее, с большей вероятностью будет сочнее, пишет Life.ru.

Арбуз следует выбирать по следующим критериям: поверхность плода должна иметь матовый вид с четкими линиями и свежее желтое пятно на боку, а если уж доверять звуковым сигналам, то при постукивании звук должен быть гулким, пишет Царьград.