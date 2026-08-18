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НовостиПроисшествия18 августа 2026 6:29

В Пензенской области ЛЭП получила повреждения из-за падения БПЛА

В результате падения беспилотника в Нижнеломовском районе никто не пострадал, сообщил губернатор Пензенской области Мельниченко
Мария СПИРИДОНОВА
В Пензенской области ЛЭП получила повреждения из-за падения БПЛА

В Пензенской области ЛЭП получила повреждения из-за падения БПЛА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнеломовском районе Пензенской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения беспилотника была повреждена линия электропередачи (ЛЭП) и выбиты стекла в зданиях на территории трех домовладений, сообщил во вторник в мессенджер "Макс" губернатор Олег Мельниченко.

Пострадавших среди мирных жителей в результате ЧП нет, уточнил глава региона. В настоящий момент на месте работают экстренные службы, энергетики восстанавливают электроснабжение.

Прошлой ночью ВСУ также совершили атаку беспилотников на Рязанскую область. Силами ПВО над территорией региона были сбиты девять беспилотников. Утром 18 августа губернатор Павел Малков сообщил, что в результате атаки пострадали три человека, двое из них были госпитализированы.