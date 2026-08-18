Сердце под ударом: почему вахтовый график «месяц через месяц» сокращает жизнь

Доцент Хачирова: вахтовый график работы негативно влияет на сосуды и сердце. Фото: Nikolay Gyngazov /Russian Look /Global Look Press

Работа вахтовым методом в режиме «месяц через месяц» является одним из самых агрессивных видов стресса для сердечно-сосудистой системы. В беседе с RuNews24.ru доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Эльвира Хачирова пояснила, что такой график серьезно изнашивает сердце, а статистика подтверждает: вахтовики живут меньше.

Специалист отметила, что организм при работе вахтовым методом сталкивается с тремя ключевыми факторами риска. Во-первых, сбивается циркадный ритм. Смена часовых поясов, 12-часовые смены и ночная работа ломают суточный профиль давления. Сердце перестает отдыхать ночью.

Во-вторых, возникает хроническое обезвоживание. Сухой воздух и работа у оборудования сгущают кровь, превращая ее в «сироп», что резко повышает риск тромбозов, инфарктов и инсультов. Вдобавок возможны гормональные перепады. Стресс на объекте и резкое расслабление дома разрушают сосудистый эндотелий и провоцируют атеросклероз.

Врачи выделяют две самые опасные точки для жизни: 2–3-й день заезда, поскольку после отдыха человек резко переходит к тяжелым сменам, что вызывает скачки давления до 200 мм рт. ст. и кризы; первый день дома, когда возникает пик «гормонального провала», усугубляемый нагрузками (алкоголь, баня, эмоции), часто приводящий к фатальной аритмии.

Исследования показывают, что 15 лет вахты на Севере сокращают биологический возраст сердца на 8–10 лет.

Для сохранения здоровья сердца на вахте врачи советуют пить 2–2,5 литра воды в сутки, не заменяя ее чаем или кофе; не курить; принимать магний и калий для поддержания сердечного ритма. Кроме того, рекомендуется осторожно выходите из вахты: избегайте бани и интенсивных нагрузок.