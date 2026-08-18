В Кемеровской области нашли живой пропавшую 11-летнюю девочку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области одиннадцатилетняя девочка, пропавшая в городе Мариинске, найдена живой. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Об исчезновении ребенка стало известно накануне вечером. В поисках школьницы участвовали полицейские, сотрудники Следственного комитета (СК), спасатели и волонтеры. Девочку обнаружила на улице местная жительница, привлеченная к поисковым мероприятиям. СК возбудил уголовное дело.

В настоящий момент жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в регионе произошла трагедия. В конце июня в Кемерово было найдено тело пропавшей 12-летней девочки. На теле школьницы обнаружены признаки насильственной смерти. По факту убийства ребенка было возбуждено уголовное дело.