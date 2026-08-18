Швейцарская деревня оказалась на грани исчезновения: в опасности оказались 1300 человек Фото: IMAGO/Bernd Marz/Global Look Press

Швейцарская деревня Кандерштег с населением 1300 человек оказалась под угрозой огромного оползня из-за нестабильной скалы Шпице-Штай. По данным Associated Press, обрушение может сравниться с прошлогодней катастрофой в соседнем Блаттене, где сошедшие камни и лёд засыпали почти весь посёлок.

Причиной учёные называют таяние вечной мерзлоты и ледников из-за глобального потепления. Профессор Маркус Штоффель из Женевского университета пояснил, что лёд скрепляет горные породы, а когда он тает, склоны становятся неустойчивыми. Местная жительница Бригитта Юни призналась, что власти приняли все меры предосторожности, но природа непредсказуема.

Жители Кандерштега, в отличие от пострадавшего Блаттена, чувствуют себя спокойно. Рудольф Ислер отметил, что ситуация совсем иная, и обвал, скорее всего, будет происходить постепенно. Однако эксперты предупреждают, что число оползней вырастет, и некоторые деревни могут стать непригодными для жизни из-за дороговизны защиты.

Недавно в результате масштабного оползня в китайском Чунцине, число погибших достигло 51 человека, еще 10 человек числятся пропавшими без вести.