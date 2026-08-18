Одиночество, буллинг и учеба: названы причины «детских» болезней

Психолог Шувалова: детская тревога перед школой уходит в тело, а не в слова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда у ребенка без видимых причин поднимается температура или болит живот, а врачи разводят руками, причиной может быть сильнейший стресс. Как в беседе с RuNews24.ru пояснила психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента Университета «Синергия» Лилия Шувалова, дети часто не осознают источник дискомфорта, поэтому вся накопленная тревожность уходит «в тело».

«Весьма часто дети не до конца понимают, что доставляет им стресс и дискомфорт, поэтому вся тревожность и эмоциональный груз уходит в тело», — отмечает эксперт.

По ее словам, если жалобы становятся системой, за фразой «не хочу в школу» скрываются глубокие проблемы. Среди причин она выделила нехватку внимания. Чувство одиночества или рождение младшего ребенка меняют мир школьника. В том числе обманом ребенок привлекает к себе заботу. «Это его истинный мотив, а вовсе не желание обмануть», — уточнила эксперт.

Другой причиной Шувалова назвала школьные трудности. Давление учителей или непонимание материала накапливаются как снежный ком, и ребенку проще «сбежать от проблем» через болезнь. Она также не исключила травлю. Скрытый буллинг и унижения в мессенджерах доводят до отчаяния.

«Ребенок просто не может терпеть эти унижения, а родители, к сожалению, не всегда принимают такие моменты во внимание, вот ребёнок и врет о болях в животе или горле, лишь бы в школу не пойти», — подчеркивает психолог.

Специалисты призывают родителей внимательнее относиться к повторяющимся «детским» болезням и искать первопричину стресса.