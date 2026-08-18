ЦИК исключил «Яблоко» из бюллетеня на выборах в Госдуму Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) исключила партию «Яблоко» из федерального избирательного бюллетеня на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Изменения были внесены после вступления в силу решения Верховного суда РФ об отмене регистрации федерального списка «Яблока». Суд первой инстанции удовлетворил административный иск партии «Родина» 10 августа, а 17 августа апелляционная инстанция отклонила жалобу «Яблока», оставив ВС решение в силе.

В бюллетене останутся 10 политических партий. Номер 2, который «Яблоко» получило по итогам жеребьевки, не будет передан другой партии — остальные участники сохранят свои номера.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда» подчеркнула, что избирательные комиссии не снимали партию «Яблоко» с выборов. Она напомнила, что это было решение суда.