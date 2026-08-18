Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии Фото: REUTERS.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов острова Суматра в Индонезии. Об этом сообщает Агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) на официальном сайте.

"Землетрясение в 160 километрах к юго-востоку от округа Южный Ниас в провинции Северная Суматра", - говорится в ведомства.

Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 29 километров. В агентстве уточняют, что отсутствует вероятность цунами.

Ранее сайт KP.RU писал, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки зафиксировали возле острова Флорес.

Кроме того, 15 августа землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Число погибших при мощном землетрясении в Индонезии достигло 51 человека. Еще более 100 жителей получили травмы.