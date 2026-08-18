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НовостиОбщество18 августа 2026 7:22

Россиянам объяснили, почему нельзя пить чай сразу после еды

Иммунолог Насанкаева призвала отказаться от привычки пить чай сразу после еды
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Иммунолог Насанкаева призвала отказаться от привычки пить чай сразу после еды. Фото: FabrikaSimf / Shutterstock / Fotodom

Иммунолог Насанкаева призвала отказаться от привычки пить чай сразу после еды. Фото: FabrikaSimf / Shutterstock / Fotodom

Традиция завершать обед чашкой горячего чая кажется безобидной, но с физиологической точки зрения она вредна. Об этом в беседе с RT рассказала врач Елена Насанкаева.

Главная причина кроется в танинах — полифенолах с вяжущими свойствами. Они связывают белки, образуя труднорастворимые комплексы. В результате ферменту пепсину сложнее их расщеплять, что вызывает чувство тяжести и вздутие. Танины также угнетают работу амилазы и липазы, замедляя переваривание углеводов и жиров.

Дополнительный минус — объем жидкости. Выпитый сразу после еды чай разбавляет желудочный сок, повышая pH и снижая активность ферментов на 30–50%.

Кроме того, танины блокируют усвоение кальция, магния, цинка и растительного железа. Для беременных, вегетарианцев и людей с дефицитом железа это чревато анемией. Нехватка кальция и магния ухудшает состояние костей и нервной системы, а дефицит цинка бьет по иммунитету.

Влияет и температура. Горячий чай травмирует слизистую пищевода и желудка, провоцируя воспаления. Насанкаева рекомендует после лёгкой еды пить чай через 30–60 минут, а после плотной и жирной — через 90–120 минут. Она также советует слабо заваренный белый или травяной чай.

Тем временем глава Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова предостерегла от употребления травяных чаев из-за рисков, связанных с неправильным сбором и незнанием реакции организма. Как передает 360.ru, она рекомендовала покупать травяные препараты в аптеках только по рецепту.

Доктор Александр Мясников назвал самые полезные напитки. В списке оказались зеленый чай, кофе и чистая вода. При этом зеленый чай, богатый катехинами и защищающий от старения, нельзя заваривать кипятком и пить не более двух-трёх чашек в день. Кофе полезен в умеренных количествах (одна-две чашки в день) без сахара и сиропов. Чистую воду не обязательно пить два литра в день, достаточно пить, когда хочется, сообщает "Царьград".