Россиянам объяснили, почему нельзя пить чай сразу после еды

Иммунолог Насанкаева призвала отказаться от привычки пить чай сразу после еды. Фото: FabrikaSimf / Shutterstock / Fotodom

Традиция завершать обед чашкой горячего чая кажется безобидной, но с физиологической точки зрения она вредна. Об этом в беседе с RT рассказала врач Елена Насанкаева.

Главная причина кроется в танинах — полифенолах с вяжущими свойствами. Они связывают белки, образуя труднорастворимые комплексы. В результате ферменту пепсину сложнее их расщеплять, что вызывает чувство тяжести и вздутие. Танины также угнетают работу амилазы и липазы, замедляя переваривание углеводов и жиров.

Дополнительный минус — объем жидкости. Выпитый сразу после еды чай разбавляет желудочный сок, повышая pH и снижая активность ферментов на 30–50%.

Кроме того, танины блокируют усвоение кальция, магния, цинка и растительного железа. Для беременных, вегетарианцев и людей с дефицитом железа это чревато анемией. Нехватка кальция и магния ухудшает состояние костей и нервной системы, а дефицит цинка бьет по иммунитету.

Влияет и температура. Горячий чай травмирует слизистую пищевода и желудка, провоцируя воспаления. Насанкаева рекомендует после лёгкой еды пить чай через 30–60 минут, а после плотной и жирной — через 90–120 минут. Она также советует слабо заваренный белый или травяной чай.

Тем временем глава Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова предостерегла от употребления травяных чаев из-за рисков, связанных с неправильным сбором и незнанием реакции организма. Как передает 360.ru, она рекомендовала покупать травяные препараты в аптеках только по рецепту.

Доктор Александр Мясников назвал самые полезные напитки. В списке оказались зеленый чай, кофе и чистая вода. При этом зеленый чай, богатый катехинами и защищающий от старения, нельзя заваривать кипятком и пить не более двух-трёх чашек в день. Кофе полезен в умеренных количествах (одна-две чашки в день) без сахара и сиропов. Чистую воду не обязательно пить два литра в день, достаточно пить, когда хочется, сообщает "Царьград".