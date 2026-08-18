Владимир Путин поздравил победителей олимпиады по информатике в Ташкенте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, победивших в 38-й Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте. Поздравление адресовано Владиславу Жиганову, Максиму Кравченко, Сергею Муханову, Владимиру Звездину – всем участникам российской команды школьников. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю вас с завоеванием золотых и серебряных медалей на Международной олимпиаде по информатике. В ходе этих ответственных соревнований вы продемонстрировали глубокие знания и основательную подготовку, убедительно подтвердили яркий творческий, созидательный потенциал нашей молодёжи», - отметил глава государства.

Путин также выразил надежду, что благодаря своей энергии и нацеленность на результат, школьники добьются успеха и в учёбе, и в будущей профессии.

Ранее сообщалось, что школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике, позвали на стажировку в российский финтех.

К IOI команда готовилась в том числе на установочных сборах в СберУниверситете. Вместе с экспертами образовательного центра с ними работал тренерский штаб МФТИ, ИТМО и ВШЭ под руководством директора Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексея Малеева.