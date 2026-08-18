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НовостиПроисшествия18 августа 2026 8:08

Последствия ночных атак: СК возбудил дела после ударов по Подмосковью и Энергодарувидео

СК: Возбуждены дела о терактах из-за атак ВСУ в Подмосковье и Запорожье
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Елизавета БУБНОВА
СК: Возбуждены дела о терактах из-за атак ВСУ в Подмосковье и Запорожье

СК: Возбуждены дела о терактах из-за атак ВСУ в Подмосковье и Запорожье

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возбуждены уголовные дела о о террористических актах в связи с атаками ВСУ в Московской области и Запорожье. Об этом журналистам KP.RU сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Как и прежде, украинские боевики проявляют особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты», - говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 18 августа, в Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадали три человека, в том числе 10-летняя девочка. К тому же, на территории Московского региона повреждения получили различные объекты гражданской инфраструктуры.

Утром 18 августа ВСУшники также нанесли удар дроном вблизи остановки общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области. Там находились люди, ожидающиеся автобус. Сообщается, что не менее 16 человек пострадали, один погиб.

Как KP.RU писал ранее, в Павлово-Посадском филиале АО «Мособлэнерго» утром 18 августа вводился особый режим работы из-за повреждения электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации.

Официальный представитель СК РФ Петренко рассказала о возбуждении уголовных дел после атак ВСУ в Подмосковье и Запорожье