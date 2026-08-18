Спецпредставитель Грузии по связям с Россией Каджая покинул должность Фото: REUTERS.

Пост специального представителя грузинского премьера по вопросам отношений с Россией стал вакантным. Свою должность покинул Георгий Каджая, который отвечал за этот диалог. Информацию об этом подтвердили в администрации правительства.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе разъяснил журналистам, что на данный момент эта позиция остается свободной. Он уточнил, что Каджая принял решение уйти по собственному желанию и теперь планирует заниматься другими сферами деятельности.

Ранее Кобахидзе подчеркнул, что политические противоречия и ошибки прошлого не должны стать причиной вражды между народами России и Грузии. Премьер призвал не допустить, чтобы государства настраивали друг против друга. По его мнению, даже несмотря на планы так называемого «дипстейта», историческую память и добрососедство необходимо сохранять.