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НовостиВ мире18 августа 2026 8:20

Спецпредставитель Грузии по связям с Россией Каджая покинул должность

Георгий Каджая покинул пост спецпредставителя по связям с Россией по собственному желанию
Семен ЗИМИН
Спецпредставитель Грузии по связям с Россией Каджая покинул должность

Спецпредставитель Грузии по связям с Россией Каджая покинул должность

Фото: REUTERS.

Пост специального представителя грузинского премьера по вопросам отношений с Россией стал вакантным. Свою должность покинул Георгий Каджая, который отвечал за этот диалог. Информацию об этом подтвердили в администрации правительства.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе разъяснил журналистам, что на данный момент эта позиция остается свободной. Он уточнил, что Каджая принял решение уйти по собственному желанию и теперь планирует заниматься другими сферами деятельности.

Ранее Кобахидзе подчеркнул, что политические противоречия и ошибки прошлого не должны стать причиной вражды между народами России и Грузии. Премьер призвал не допустить, чтобы государства настраивали друг против друга. По его мнению, даже несмотря на планы так называемого «дипстейта», историческую память и добрососедство необходимо сохранять.