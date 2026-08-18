Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2026 8:31

Балицкий: До 17 возросло число раненых после атаки ВСУ на Энергодар

Ранее стало известно, что в Энергодаре при атаке украинского БПЛА погиб мужчина
Сергей ГАПЧУК
Балицкий: До 17 возросло число раненых после атаки ВСУ на Энергодар

Балицкий: До 17 возросло число раненых после атаки ВСУ на Энергодар

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Количество пострадавших в результате атаки украинских боевиков на Энергодар увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

18 августа один человек погиб и 15 пострадали в Энергодаре в результате удара украинского беспилотника. По словам главы города Максима Пухова, на данный момент пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

11 августа три человека, включая двух работников электроцеха Запорожской АЭС, пострадали в результате атаки ВСУ в промзоне Энергодара.