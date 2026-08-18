Балицкий: До 17 возросло число раненых после атаки ВСУ на Энергодар Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Количество пострадавших в результате атаки украинских боевиков на Энергодар увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

18 августа один человек погиб и 15 пострадали в Энергодаре в результате удара украинского беспилотника. По словам главы города Максима Пухова, на данный момент пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

11 августа три человека, включая двух работников электроцеха Запорожской АЭС, пострадали в результате атаки ВСУ в промзоне Энергодара.