Стала известна дата начала съемок финальной части «Форсажа» Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вин Дизель официально объявил дату начала работы над финальной частью легендарной киносаги. Съемки картины «Форсаж навсегда» стартуют уже в декабре 2026 года. Эту информацию актер раскрыл в беседе с Variety.

По словам исполнителя главной роли, приступить к работе в декабре он сможет только при выполнении всех условий со стороны киностудии. Актер признался, что сейчас полностью удовлетворен проделанной подготовкой. Он отметил, что процесс создания сценария занял долгих четыре года и потребовал смены четырех команд драматургов.

Дизель подчеркнул, что его главной целью было прийти к результату, который бы достойно завершил историю. Прочитав итоговый вариант сценария, звезда франшизы не смог сдержать эмоций и расплакался. Этот проект остается для него важнейшим за более чем двадцать лет работы в серии.

Напомним, что одиннадцатая часть станет последней в знаменитой гонке. Мировая премьера ленты запланирована на 17 марта 2028 года. За свою историю франшиза студии Universal стала самой продолжительной и кассовой, собрав по всему миру более семи миллиардов долларов.