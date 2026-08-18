Боевики ВСУ выжгли клеймо на руке пленному жителю Курской области

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Побывавший в плену у украинских военных житель Курской области Роман Ванин рассказал, что ему выжгли на руке клеймо. Об этом он сообщил РИА Новости.

Во время вторжения ВСУ в Курскую область Ванин вместе с братом поехал в село Замостье Суджанского района. Автомобиль мужчин обстреляли боевики ВСУ. Сам Роман выжил, а его брат скончался на месте.

Украинские военнослужащие вывезли Ванина на территорию страны, где он позже содержался в лагерях для пленных.

"В полевом госпитале обматерили, сразу руки-ноги связали. Руку он оттягивает... Я, честно, ничего не чувствовал. Просто запах кожи горелой. А потом защипало руку. А потом приехал, смотрю - волдырь", - рассказал он.

Ранее сайт KP.RU писал, что российский военнослужащий с позывным Арнай в одиночку взял в плен троих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.