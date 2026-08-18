Львова-Белова: Мелания Трамп помогла вернуть с Украины в РФ 14-летнюю девочку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жена американского лидера Мелания Трамп помогла вернуть в Россию 14-летнюю девочку с Украины. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью для информационной службы «Вести». Возвращению девочки также содействовал Международный Комитет Красного Креста.

Львова-Белова подчеркнула, что супруга президента США, чутко реагируя на каждую историю, внесла значительный вклад в переговорах с украинской стороной. При этом Мелания Трамп занимала исключительно гуманитарную позицию без поддержки какой-либо из политических сторон. По словам омбудсмена, общение с супругой американского лидера велось в письменном виде.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова уже отмечала вклад первой леди США в воссоединение российских и украинских детей с семьями. Также президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом выразил признательность его супруге за работу по помощи детям, пострадавшим из-за конфликта.