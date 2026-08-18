Посол Боцан-Харченко: Сербия не хочет быть посредником по Украине. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сербия не высказывала желания стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. Дипломат подчеркнул, что вопрос о посредничестве со стороны Белграда не стоит, а сербская сторона исходит из того, что киевский режим не предпринимает шагов для достижения долгосрочного урегулирования.

Боцан-Харченко также отметил, что Сербия не намерена поддерживать Украину оружием. По словам посла, официальный Белград не практиковал и не возобновит поставки вооружения Киеву по официальным каналам.

При этом российская сторона сохраняет бдительность в отношении возможных посредников и подставных фирм, которые могут использовать сербское оружие не по назначению, добавил он.

Недавно Владимир Зеленский посетил Белград. Президент Сербии Александр Вучич после встречи с главой киевского режима заявил, что республика не перешла на сторону Украины против России. Он отметил, что Сербия ничего не потеряла после приезда Зеленского, и напомнил, что Белград по-прежнему не присоединился к антироссийским санкциям.