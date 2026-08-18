Посол РФ в Сербии: Визит Зеленского в Белград не вызывает восторга у Москвы Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/www.imago-images.de/Global Look Press

Визит главы киевского режима Владимиру Зеленского в Белград и встреча с президентом республики Александром Вучичем не вызвал положительных эмоций у Москвы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"У нас этот визит, естественно, никакого удовлетворения и радости не вызывает. Это совершенно понятно, это очевидно", - сказал дипломат.

Посол со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова подчеркнул, что визит украинского главаря в Сербию является результатом давления и даже шантажа со стороны Евросоюза (ЕС). В современных условиях это совершенно бесцеремонный нажим на Белград со стороны Брюсселя, со стороны ведущих стран ЕС, который будет только нарастать, добавил Боцан-Харченко.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель комитета по делам диаспоры и сербов Драган Станоевич отметил, что визит Зеленского в Белград, организованный ЕС, пошатнул позиции Вучича перед ожидаемыми выборами. По его словам, приезд главаря киевского режима был стратегическим шагом для получения поддержки Запада. Этот визит "может сыграть нехорошую роль" для сербского президента.