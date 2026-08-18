"Мифология Запада": Львова-Белова ответила на обвинения в депортации украинских детей

Львова-Белова назвала мифом западные рассказы о депортации детей с Украины Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Западный миф о некой "депортации" украинских детей не имеет ничего общего с реальностью. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для ИС "Вести" заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Эта мифология, которую создал Запад, про то, что были депортированы десятки тысяч [украинских] детей, я всегда в этот момент говорю: "Дорогие мои, где же родители-то, которые на протяжении уже четырех лет пытаются их вернуть?" - сказала она.

Омбудсмен отметила, что ничего общего с этими цифрами, не проверенными, не верифицированными данными нет.

Львова-Белова подчеркнула, что поддерживает прямой контакт по вопросу детей с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Есть алгоритм, по которому воссоединяются семьи. По поручению президента РФ главное условие – это наличие родственника родителя, имеющего правовые основания, добавила она.

Как писал сайт KP.RU, также Львова-Белова сообщила, что жена президента США Дональда Трампа Мелания помогла вернуть в Россию 14-летнюю девочку с Украины. По ее словам, супруга американского лидера, чутко реагируя на каждую историю, внесла значительный вклад в переговорах с украинской стороной.