В Госдуме назвали условия встречи Владимира Путина с Канье Уэстом Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина с американским рэпером Канье Уэстом возможна только при стечении ряда формальностей и совпадении графиков. Такое заявление сделала первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова в беседе с Lenta.ru.

«Понятно, чтобы все получилось, необходимо, чтобы Владимир Путин был в Москве, потому что он может быть где-то на территориях по своим задачам. Также есть определенные ограничения, например тест на ковид и другое. Это вопрос проработки. Гипотетически такая вероятность есть», — уточнила парламентарий.

Депутат напомнила, что российский лидер не раз общался с зарубежными знаменитостями, а некоторые из них после визитов даже получали гражданство РФ.

Ранее появлялась информация, что известный рэпер Канье Уэст испытывает большое желание лично пообщаться с российским лидером. По словам организатора его концерта в Петербурге, артист давно мечтает увидеть Владимира Путина.