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НовостиВ мире18 августа 2026 9:59

В Бухаресте могут остановить работу метро из-за долга в 2,5 миллиона долларов

Врио главы Минтранса Румынии попросил у метрополитена отложить решение об остановке
Семен ЗИМИН
В Бухаресте могут остановить работу метро из-за долга в 2,5 миллиона долларов Фото: Xinhua/Global Look Press

В Бухаресте могут остановить работу метро из-за долга в 2,5 миллиона долларов Фото: Xinhua/Global Look Press

Столичное метро Румынии может прекратить работу. Причиной стала крупная задолженность перед энергетическими компаниями, сумма которой превышает 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал B1.

Временно исполняющий обязанности министра транспорта Радой Мируцэ обратился к руководству метрополитена с просьбой предоставить время для разбирательства. Он намерен выяснить причины несвоевременной оплаты счетов и уточнить точный размер накопившегося долга.

Параллельно с этой проблемой выяснилось, что городская казна Бухареста практически пуста. Мэр столицы Чиприан Чуку ещё в начале 2026 года заявил, что экономический кризис серьезно ударил по бюджету, в котором осталось чуть больше одного миллиона долларов.

Градоначальник пояснил, что текущие финансовые возможности города являются крайне ограниченными. Он подчеркнул, что администрация полностью зависит от решений, принимаемых центральным правительством.