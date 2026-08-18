Суд оштрафовал Microsoft за отказ локализовать данные российских пользователей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Таганский суд Москвы оштрафовал корпорацию Microsoft на 3,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признан виновным по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей рублей", - сообщает источник.

Кроме того, за аналогичное правонарушение также на 3,5 млн рублей был оштрафован Techiepie LTD - оператор платформы CrushOn AI. С его помощью пользователи могут общаться с виртуальными персонажами, которые создаются нейросетями.

Ранее сайт KP.RU писал, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал две крупные международные компании. Суд признал Сharacter Technologies, Inc. и Kick Streaming Pty Ltd виновными в совершении административных правонарушений.