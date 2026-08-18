На северо-западе Москвы комплексно отремонтируют Новокуркинское шоссе

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал подробнее о запланированном обновлении Новокуркинского шоссе.

«В этом году проводим комплексный ремонт Новокуркинского шоссе, которое проходит от МКАД до Машкинского шоссе, - сообщил заммэра. - Главная задача – создать комфортные условия для передвижения водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам».

Известно, что по проекту заменят асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах. В целом их площадь составит более 233 тысяч квадратных метров. Кроме того, установят более 180 фонарей с энергоэффективными светильниками. Плюс к этому оснастят нерегулируемые пешеходные переходы опорами контрастного освещения. В результате сама «зебре» и пешеход на ней будут заметнее для водителей по вечерам и ночью. А еще оборудуют два современных остановочных павильона, оснащенных зарядными слотами. Позаботятся и об озеленении около дороги. Для этого обустроят около 66 тысяч квадратных метров газона.

Напомним, при выборе магистралей в столице для комплексного ремонта учитывают межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость значимых для города и жителей сооружений.