Захарова указала Японии на двойные стандарты из-за поездки Путина на Итуруп, фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на двойные стандарты Японии: она протестует против визита Владимира Путина на Итуруп, но не упоминает роль США в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Во вторник МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений японского премьера. Острова южных Курил стали частью СССР после Второй мировой войны и законно перешли в наследство Российской Федерации.

"Когда американцы бомбили их с использованием ядерного оружия - впервые в истории и, хочется надеется, в последний раз, было оно применено, подчеркну, по мирному гражданскому населению Хиросимы и Нагасаки и без стратегического целеполагания - почему же сейчас к чувствам японского народа официальный Токио не обращается, умалчивая о том, что происходило тогда в те годы и кто совершил соответствующую агрессию против Японии?" - поинтересовалась дипломат в эфире "Первого канала".

Захарова подчеркнула, что японскому правительству стоит учитывать жертвы советского народа при обсуждении спорных территорий, так как эти земли принадлежат России по закону и международным нормам.

Ранее KP.RU сообщил, что посол Японии в Москве Акира Муто покинул МИД России через 25 минут после вызова туда.