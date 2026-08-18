Пятилетняя девочка и ещё двое пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Три человека пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа. Кроме того, в Шебекино также осколочные ранения лица получила пятилетняя девочка.

"В городе Шебекино в результате детонации дрона о дорожное полотно девочка 5 лет получила осколочные ранения лица и подмышечной области. Скорая помощь доставляет её в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.