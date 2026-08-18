Суд удовлетворил иск Telegram-канала "Укиё-э каждый день" к каналу "Двач" Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве удовлетворил иск владельца Telegram-канала "Укиё-э каждый день" к владельцу Telegram-канала "Двач" и компенсировал нарушение прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщил Telegram-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы.

В публикации отметили, что с ответчика взыскано 70 000 рублей, а также расходы на оплату услуг представителя истца в размере 65 000 рублей и расходы на оплату госпошлины в размере 4 000 рублей.

Как писал сайт KP.RU, 18 августа Московский гарнизонный военный суд вынес приговор администратору Telegram-каналов "Кремлевская прачка" и "Незыгарь"* Михаилу Полякову, он признан виновным в вымогательстве 50 миллионов рублей у двух топ-менеджеров группы компаний "Ланит". Обвиняемый приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

* – Канал "Незыгарь" был признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента