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НовостиВ мире18 августа 2026 11:14

Аль-Ансари: Катар ожидает соглашения между Оманом и Ираном по Ормузу

Единственный путь вперед - это прекращение огня, отметил официальный представитель МИД Катара Аль-Ансари
Сергей ГАПЧУК
Аль-Ансари: Катар ожидает соглашения между Оманом и Ираном по Ормузу

Аль-Ансари: Катар ожидает соглашения между Оманом и Ираном по Ормузу

Фото: REUTERS.

Доха ожидает достижения договоренностей между Оманом и Тегераном по Ормузу, это в свою очередь позволит возобновить переговоры между США и Ираном. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Мы ожидаем достижения соглашения между братским Оманом и Ираном по проливу, что позволит нам ... вернуться к формату переговоров", - отметил дипломат.

По его словам, усилия сосредоточены на снижении напряженности и возвращении к выполнению меморандума о взаимопонимании.

Аль-Ансари подчеркнул, что единственный путь вперед - это прекращение огня, открытие Ормузского пролива, обеспечение свободы судоходства и возвращение за стол переговоров.

Как писал сайт KP.RU, ранее спикер парламента Исламской республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока не будет снята американская блокада, разблокированы замороженные активы, отменено нефтяное эмбарго, прекращены угрозы и военные операции на всех фронтах, а также выполнены другие условия меморандума.