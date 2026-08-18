Объявленный Баку в розыск Иван Князев не работает в холдинге «Москва Медиа» Фото: Hoch Zwei / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Россиянин Иван Князев, которого азербайджанские власти объявили в международный розыск, на самом деле не имеет отношения к медиахолдингу «Москва Медиа». В компании официально опровергли информацию о том, что он числится в штате телеканала «Москва 24», и уточнили, что их трудовые отношения завершились еще в середине лета 2024 года.

Поводом для заявлений послужили публикации в ряде интернет-изданий, где Князева ошибочно называли действующим журналистом «Москвы 24». Представители холдинга подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее государственное информагентство Азербайджана «Азертадж» сообщило, что Ивана Князева разыскивают по линии Интерпола. В качестве причины называется уголовное обвинение в публичных призывах к террористической деятельности.

В июле заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что Россия намерена поднять вопрос об освобождении 11 граждан РФ, задержанных в Баку в конце июня — начале июля прошлого года.