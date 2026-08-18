Посла РФ Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний в СМИ. Фото: mid.ru

МИД Азербайджана вызвал посла РФ Михаила Евдокимова в связи высказываниями в российском информационном пространстве. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В министерстве отметили, что в ходе встречи до сведения российской стороны была доведена позиция Баку в связи с высказываниями, которые Азербайджан расценил как "провокационные, оскорбительные и содержащие угрозы".

В публикации уточнили, что Баку заявил послу РФ, что ждет принятия мер для прекращения "провокационной и угрожающей риторики" в российском информационном и медиапространстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва намерена поднять вопрос об освобождении 11 россиян, задержанных в Баку в конце июня — начале июля прошлого года. Дипломат выразил надежду на то, что в скором времени российские граждане будут освобождены.