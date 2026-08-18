Задержанная за нападение на сестёр-подростков в Уфе частично признала вину Фото: Ольга ЮШКОВА.

Задержанной за нападение с ножом на двух сестёр-подростков в Уфе предъявлено обвинение. Фигурантка дела частично признала свою вину.

«Вину признала частично», — сказал следователь на судебном заседании по избранию меры пресечения фигурантке дела о нападении на сестёр. Следствие ходатайствовало о заключении задержанной под стражу на два месяца, прокуратура это ходатайство поддержала.

Ранее сообщалось, что в Уфе 16-летняя школьница ранила ножом двух сестёр. Обе в больнице и обе в тяжелом состоянии.

Ранее KP.RU писал, что причиной нападения школьницы с ножом на двух сестёр в Уфе стал личный конфликт. Подростки повздорили в школе. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь двух человек.