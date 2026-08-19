Сергей Степашин: Запад вырастил Украину как таран против России Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин дал большое интервью KP.RU, в котором заявил, что страны Запада выращивали Украину как "таран против России" с того самого момента, когда распался Советский Союз. И сейчас только правильно выстроенная государственная система, окрепшая после распада СССР страна позволяет выдерживать натиск Запада.

"Власти Украины - отмороженные террористы, бьют прямо по мирным. Украину и вырастили как таран против России. И только правильно выстроенное государство позволяет нам выдержать натиск Запада", - указал Степашин.

По мнению политика, президент России Владимир Путин вовремя и грамотно сделал все нужные выводы, и сумел привести страну в состояние, в котором она способна противостоять и колоссальным санкциям, и постоянным терактам и ударам украинских нацистов. Если бы сейчас была ситуация, как в 90-х, с бандитизмом, разбродом и хаосом, Россия бы рухнула очень быстро, уверен Степашин.

Ранее KP.RU сообщил, что Степашин посетовал на непринятие Союзного договора Горбачёва, который мог бы не допустить нынешнего кризиса.