GFCN: развитие доверия - ключевое условие сотрудничества России и Китая в медиа

Вице-президент Global Fact-Checking Network (GFCN) Даниил Бисслингер в рамках делового завтрака ТАСС "Россия и Китай: маршруты сотрудничества в туризме и медиа" заявил, что главным условием сотрудничества Москвы и Пекина в медиа является развитие пространства доверия. Фото: ТАСС.

Вице-президент Global Fact-Checking Network (GFCN) Даниил Бисслингер в рамках делового завтрака ТАСС "Россия и Китай: маршруты сотрудничества в туризме и медиа" заявил, что главным условием сотрудничества Москвы и Пекина в медиа является развитие пространства доверия.

По его словам, медиа и блогосфера становятся главными драйверами развития межрегиональных связей и формируют имидж целых территорий, в связи с этим ответственность за публикуемый контент многократно возрастает.

Он отметил, что для создания устойчивого двустороннего потока и в туризме, и в бизнесе, нужно, чтобы аудитория могла опираться на проверенные данные, а информационное поле было защищено от фейков и искажений.

"В условиях формирования многополярного мира России и Китаю особенно важно совместно развивать пространство доверия — где могут конкурировать разные точки зрения, но факты не становятся инструментом манипуляции", — подчеркнул замглавы GFCN.