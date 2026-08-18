На Украине сотрудники ТЦК бусифицировали настоятеля храма УПЦ Фото: REUTERS.

На Украине продолжаются случаи принудительной мобилизации священнослужителей канонической церкви. На этот раз сотрудники военкомата задержали настоятеля храма во Владимир-Волынской епархии. Эту информацию предоставила пресс-служба самой епархии.

Инцидент произошел 17 августа с архимандритом Антонием (Джежелой), который служит в Крестовоздвиженском храме села Хворостов. Представители ТЦК осуществили задержание священника.

В епархии отметили, что отца Антония считают ревностным пастырем. По словам представителей церкви, он пользуется большим уважением среди прихожан и местного духовенства. Там подчеркнули его преданность вере и общине.

Стоит напомнить, что это не первый подобный случай в Незалежной. Ранее в городе Тульчин в Винницкой области сотрудники ТЦК похитили протодиакона кафедрального собора. Он тоже принадлежал канонической Украинской православной церкви.