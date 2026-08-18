Reuters: второе за сутки греческое судно атаковали дроны в Черном море Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море, на судне начался пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Днем ранее сообщалось, что греческий нефтяной танкер «Скирос», который относится к крупному классу «Суэцмакс», был атакован в акватории Черного моря. На данный момент нет официальных данных, есть ли среди членов экипажа пострадавшие в результате этого происшествия.

"Во вторник на греческом балкере был пожар после того, как в Черном море в него попали пять беспилотников", - говорится в сообщении агентства.

Как отметил источник, экипаж судна, которое шло под флагом Либерии, не пострадал и был эвакуирован.

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