Мат снимает стресс или только вредит: психолог раскрыла правду

Ругань нельзя назвать экологичным способом справляться со стрессом. Фото: Shutterstock.

Мат действительно может дать кратковременную эмоциональную разрядку, однако использовать нецензурную брань для снятия стресса стоит осторожно. Клинический психолог, бизнес-тренер Олеся Егорова рассказала, в каких случаях ругань помогает выплеснуть эмоции, а когда, наоборот, способна усилить напряжение. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Важно учитывать контекст и людей рядом. Если это в компании как норма – это одно. Если нет, то эта быстрая разрядка легко может как раз вызвать стрессовое состояние у другого человека», – объяснила Егорова.

По словам специалиста, ругань нельзя назвать экологичным способом справляться со стрессом. Если хочется выругаться, лучше направлять слова на ситуацию, а не на другого человека. Самым безопасным вариантом психолог считает эмоциональную разрядку в одиночестве, например в машине или закрытой комнате.

Егорова также советует расширять эмоциональный словарь и учиться точнее называть свои чувства. Мат может передавать сильную эмоцию, но не объясняет, что именно человек испытывает – злость, обиду, разочарование или бессилие.

Прежде психолог Александра Боровикова рассказала, почему россияне стали чаще использовать мат в повседневной речи и как со временем изменилось отношение общества к ненормативной лексике.