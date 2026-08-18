Премьер Пашинян выразил уверенность в расширении связей Армении с США Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде выразил уверенность в расширении связей между Ереваном и Вашингтоном. Об этом сообщила пресс-служба кабмина республики.

"Премьер-министр заявил о последовательном развитии армяно-американских отношений и отметил, что в последнее время они носят динамичный характер", - говорится в публикации.

В кабмине уточнили, что Пашинян отметил необходимость продвижения насыщенной повестки двустороннего взаимодействия и выразил уверенность, что связи между Арменией и США продолжат расширяться в политической, экономической и технологической сферах.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа кабмин Армении сообщил, что Пашинян и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение начать реализацию проекта TRIPP, известного как "Маршрут Трампа". Также армянский премьер поблагодарил главу Белого дома за организацию саммита в прошлом году и помощь в подписании соглашения между Ереваном и Баку.